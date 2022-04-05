Враг не сможет подступиться к Харькову, - Синегубов

Вооруженные Силы Украины готовы к защите и обороне Харькова.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, и военные, и власти готовы к развертыванию любых сценариев еще с 24 февраля.
"Вооруженные Силы Украины удерживают позиции. Мы прекрасно понимаем маневры врага и перегруппировки. Поэтому готовы к защите и обороне Харькова", - отметил Олег Синегубов.
По его словам, самой активной точкой в области остается Изюм. Там россияне пытаются сконцентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Вооруженные Силы Украины героически ведут бои. Россияне теряют много самолетов, бронированной техники, живой силы.
"Пока украинская армия держит оборону, мы продолжаем обеспечивать жителей города и области гуманитарной помощью, где есть угрозы обстрелов - проводим эвакуацию населения: сегодня это Барвенково и Лозовая", - сказал председатель Харьковской областной военной администрации.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: