05.04.2022 08:51 Рита Парфенова

Враг не сможет подступиться к Харькову, - Синегубов

Вооруженные Силы Украины готовы к защите и обороне Харькова.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, и военные, и власти готовы к развертыванию любых сценариев еще с 24 февраля.

"Вооруженные Силы Украины удерживают позиции. Мы прекрасно понимаем маневры врага и перегруппировки. Поэтому готовы к защите и обороне Харькова", - отметил Олег Синегубов.

По его словам, самой активной точкой в ​​области остается Изюм. Там россияне пытаются сконцентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Вооруженные Силы Украины героически ведут бои. Россияне теряют много самолетов, бронированной техники, живой силы.

"Пока украинская армия держит оборону, мы продолжаем обеспечивать жителей города и области гуманитарной помощью, где есть угрозы обстрелов - проводим эвакуацию населения: сегодня это Барвенково и Лозовая", - сказал председатель Харьковской областной военной администрации.