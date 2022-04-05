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05.04.2022  08:51   Рита Парфенова

Враг не сможет подступиться к Харькову, - Синегубов

Вооруженные Силы Украины готовы к защите и обороне Харькова.

глава хова олег синегубов

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, и военные, и власти  готовы к развертыванию любых сценариев еще с 24 февраля.

"Вооруженные Силы Украины удерживают позиции. Мы прекрасно понимаем маневры врага и перегруппировки. Поэтому готовы к защите и обороне Харькова", - отметил Олег Синегубов.

По его словам, самой активной точкой в ​​области остается Изюм. Там россияне пытаются сконцентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Вооруженные Силы Украины героически ведут бои. Россияне теряют много самолетов, бронированной техники, живой силы.

"Пока украинская армия держит оборону, мы продолжаем обеспечивать жителей города и области гуманитарной помощью, где есть угрозы обстрелов - проводим эвакуацию населения: сегодня это Барвенково и Лозовая", - сказал председатель Харьковской областной военной администрации.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, олег синегубов, харьков
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