23.06.2022 09:31 Рита Парфенова

По промзоне Харькова нанесен ракетный удар

В результате ночных обстрелов Харьковской области по предварительным данным ранены семь человек, в том числе двое детей.



РЕДПОСТ

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности обстрела Харькова и области в ночь с 22 на 23 июня, передает РЕДПОСТ. По его словам, удары были нанесены по Харькову, Дергачам и Печенегам.



Около одиннадцати часов вечера российский агрессор совершил обстрел Индустриального района, в результате возник пожар в складских помещениях. Предварительно – никто не пострадал.



Также ночью оккупанты в очередной раз обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание.



В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация обновляется.

Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области погибли десять мирных жителей.