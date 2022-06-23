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23.06.2022  09:31   Рита Парфенова

По промзоне Харькова нанесен ракетный удар

В результате ночных обстрелов Харьковской области по предварительным данным ранены семь человек, в том числе двое детей.


РЕДПОСТ

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности обстрела Харькова и области в ночь с 22 на 23 июня, передает РЕДПОСТ. По его словам, удары были нанесены по Харькову, Дергачам и Печенегам.

Около одиннадцати часов вечера российский агрессор совершил обстрел Индустриального района, в результате возник пожар в складских помещениях. Предварительно – никто не пострадал.

Также ночью оккупанты в очередной раз обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание.

В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация обновляется.

Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области погибли десять мирных жителей.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстрел, хова, харьков, олег синегубов, агрессия россии
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