По промзоне Харькова нанесен ракетный удар

В результате ночных обстрелов Харьковской области по предварительным данным ранены семь человек, в том числе двое детей.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности обстрела Харькова и области в ночь с 22 на 23 июня, передает РЕДПОСТ. По его словам, удары были нанесены по Харькову, Дергачам и Печенегам.
Около одиннадцати часов вечера российский агрессор совершил обстрел Индустриального района, в результате возник пожар в складских помещениях. Предварительно – никто не пострадал.
Также ночью оккупанты в очередной раз обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание.
В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация обновляется.
Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области погибли десять мирных жителей.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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