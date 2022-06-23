Десять человек погибли в результате обстрелов Харьковский области

Днем 22 июня российские оккупанты продолжали обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области.
В Харькове в результате обстрела Немышлянского района ранения получили четыре жителя.
В области от вражеских снарядов погибли 10 человек, 6 получили ранения.
Так, в селе Пришиб Изюмского района погибли пять женщин.
В Золочеве из-под завалов разрушенного ночным ракетным ударом дома извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.
В Чугуеве двое мирных жителей погибли, четверо получили ранения.
В Балаклее ранен один человек
В селе Тихополье Лозовского района ранен один человек.
«Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах и при сигналах тревоги - прятаться в укрытие», – напомнил глава ХОВА.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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