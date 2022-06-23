23.06.2022 08:12 Рита Парфенова

Десять человек погибли в результате обстрелов Харьковский области

Днем 22 июня российские оккупанты продолжали обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области.



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Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ . По его словам, погибли и ранены мирные люди.

В Харькове в результате обстрела Немышлянского района ранения получили четыре жителя.

В области от вражеских снарядов погибли 10 человек, 6 получили ранения.

Так, в селе Пришиб Изюмского района погибли пять женщин.

В Золочеве из-под завалов разрушенного ночным ракетным ударом дома извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.



В Чугуеве двое мирных жителей погибли, четверо получили ранения.

В Балаклее ранен один человек

В селе Тихополье Лозовского района ранен один человек.



«Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах и при сигналах тревоги - прятаться в укрытие», – напомнил глава ХОВА.