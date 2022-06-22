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22.06.2022  09:37   Рита Парфенова

Утренний обстрел Чугуева: есть жертвы

Утром 22 июня в результате обстрела города Чугуева один человек погиб, один ранен.

https://redpost.com.ua/news/1245484-obstrelyi-harkova-i-oblasti-v-chugueve-goreli-magazinyi-na-avtostantsii-est-pogibshie-foto
 
Об этом сообщила советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова на своей странице в Фейсбуке, передает РЕДПОСТ.
 
«Орки утром обстреляли Чугуев. Пострадали гражданские.1 погибший.1 ранен», – написала она.
 
Напомним, оккупанты совершили артиллерийский обстрел Чугуева 21 июня 2022 около шести часов вечера. В результате вражеского огня погибли шесть человек, еще шесть гражданских получили осколочные ранения. Поврежден многоэтажный дом, торговые павильоны и автостанция.

 

Тэги:  обтрел, чугуев, харьков, агрессия россии
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