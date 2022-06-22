Обстрелы Харькова и области: в Чугуеве горели магазины на автостанции, есть погибшие (фото)

Днем 21 июня в в Чугуевском районе области потушили сразу три пожара, связанные с военными действиями.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в Чугуеве после вражеских обстрелов горели два 2 гаража на площади 90 квадратных метров и торговый павильон на территории автостанции площадью 20 м.кв.
К ликвидации этих пожаров были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава ГСЧС.
В областной прокуратуре уточнили, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел Чугуева 21 июня 2022 около шести часов вечера. В результате вражеского огня погибли шесть человек, еще шесть гражданских получили осколочные ранения. Поврежден многоэтажный дом, торговые павильоны и автостанция.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Первоочередные следственные действия проводятся Чугуевским райуправлением полиции ГУНП в Харьковской области. Собранные материалы будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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