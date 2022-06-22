22.06.2022 12:20 Рита Парфенова

Под Харьковом снарядом убило трех женщин - прокуратура начала расследование

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела оккупантами Золочевской ОТГ на Харьковщине.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 21 июня 2022 года российские военные обстреляли с. Уды Золочевской объединенной территориальной громады. В результате обстрела погибли женщины в возрасте 71, 45 и 43 лет.



Как сообщает местное издание «Зоря», обстрел произошел 21 июня около 8.30. Люди находились возле сельского совета. После начала обстрела они побежали. Упал снаряд, всех троих убило.



При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Досудебное расследование осуществляется Богодуховским райотделом полиции ГУНП в Харьковской области. Собраные материалыы будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ночью ракета ударила в многоквартирные дома города Золочев. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека.



