Ситуация с выездом из Украины 22 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 22.06.2022
«Грушев» – 30 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов;
«Краковец» – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
«Шегини» – 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
«Тиса» – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Порубное» – 150 л/а, 0 пешеходов.
За сутки 21 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 74 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек. 22 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – украинцы.
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