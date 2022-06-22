22.06.2022 12:50 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 22 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 22.06.2022

Республика Польша:

«Грушев» – 30 л/а, 13 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» – 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;

Венгрия:

«Тиса» – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Румыния:

«Порубное» – 150 л/а, 0 пешеходов.



За сутки 21 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 74 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек. 22 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – украинцы.



Оформлено 117 грузовиков с гуманитарной помощью.