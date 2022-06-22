22.06.2022 12:55 Виталий Хиневич

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить денежную компенсацию

Для получения компенсации необходимо обратится в суд.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой информации Украины.

Сообщается, что украинцы могут получить компенсацию от 5 000 до 30 000 евро в случае, если они пострадали от российской агрессии. Для получения выплат необходимо подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда человек пострадал от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.

Как подать заявление:

заполнить форму на сайте;

загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклейте на него адрес ЕСПЧ (она сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте);

отправить заявление в одном из отделений Укрпочты (услуга безвозмездная).

Стоит отметить, что можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Срок рассмотрения заявления может быть от одного года.

Напомним, украинцы смогу получить финансовую помощь по программе "єРобота».