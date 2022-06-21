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21.06.2022  17:45   Виталий Хиневич

Украинцы смогу получить финансовую помощь по программе "єРобота»

Кабмин внедряет проект для поддержки нового бизнеса.

Денис Шмыгаль
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».
 
Сообщается, что в Украине начинает работу грантовая программа "єРобота».
 
«Правительство начинает внедрять новый крупный проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов. Сегодня мы утвердили три программы грантового финансирования и еще три программы будут одобрены в ближайшее время. Важный акцент всех этих программ – создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Поэтому мы объединили все эти программы под общим названием єРобота»,- сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
 
Кроме этого отмечается, что украинцы по программе могут получить микрогранты до 250 тысяч гривен для создания нового бизнеса. Всего планируют выделять 20 тысяч грантов в год.
 
Напомним, в Украине пройдет образовательная IT-конференция.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  єробота, экономика
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