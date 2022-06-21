21.06.2022 17:45 Виталий Хиневич

Украинцы смогу получить финансовую помощь по программе "єРобота»

Кабмин внедряет проект для поддержки нового бизнеса.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».

Сообщается, что в Украине начинает работу грантовая программа "єРобота».

«Правительство начинает внедрять новый крупный проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов. Сегодня мы утвердили три программы грантового финансирования и еще три программы будут одобрены в ближайшее время. Важный акцент всех этих программ – создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Поэтому мы объединили все эти программы под общим названием єРобота»,- сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме этого отмечается, что украинцы по программе могут получить микрогранты до 250 тысяч гривен для создания нового бизнеса. Всего планируют выделять 20 тысяч грантов в год.

Напомним, в Украине пройдет образовательная IT-конференция