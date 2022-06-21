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21.06.2022  17:05   Виталий Хиневич

В Украине пройдет образовательная IT-конференция

Профильная IT-конференция Synergy пройдет в Украине.

Конференция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что 24 июня 2022 года стартует профильная конференция «Synergy. IT Business & IT Education: New Horizons».Платформа объединить представителей бизнеса, власти, образования и науки для совместного обсуждения текущих реалий в мире IT-образования. 
 
Как сообщают представители конференции, стоит ожидать более 500 гостей для обсуждения текущих реалий IT-образования. Участники узнают ответы на следующие вопросы:
 
  • Как изменился ландшафт и тренды отрасли?
  • Какие науки и навыки будут необходимы независимо от военного времени?
  • Как сменить профессию?
Чтобы принять участие следует зарегистрироваться по ссылке
 
Конференция будет проходить в Zoom, в 10.00, участие бесплатное.
 
Следить за обновлениями и программой Synergy 2022 можно на Facebook-странице.
 
Напомним, украинские учителя получат ноутбуки.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  it-конференция, образование
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