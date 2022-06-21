21.06.2022 17:05 Виталий Хиневич

В Украине пройдет образовательная IT-конференция

Профильная IT-конференция Synergy пройдет в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что 24 июня 2022 года стартует профильная конференция «Synergy. IT Business & IT Education: New Horizons».Платформа объединить представителей бизнеса, власти, образования и науки для совместного обсуждения текущих реалий в мире IT-образования.

Как сообщают представители конференции, стоит ожидать более 500 гостей для обсуждения текущих реалий IT-образования. Участники узнают ответы на следующие вопросы:

Как изменился ландшафт и тренды отрасли?

Какие науки и навыки будут необходимы независимо от военного времени?

Как сменить профессию?

Чтобы принять участие следует зарегистрироваться по ссылке

Конференция будет проходить в Zoom, в 10.00, участие бесплатное.

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