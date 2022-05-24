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24.05.2022  14:25   Виталий Хиневич

Украинские учителя получат ноутбуки

Министерство образования и науки и Минцифра договорились о партнерстве с Google for Education.

Украинские учителя получат ноутбуки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.
 
Сообщается, что сейчас учителя нуждаются в компьютерных девайсах в связи с агрессией россии, что привело к полностью разрушенным школам и оборудованию. 
 
Партнерство МОН и Минцифры с Google for Education позволит получить 43 тысячи ноутбуков для организации учебного процесса.
 
«Сегодня мы можем говорить о закрытии потребности в технических средствах ориентировочно на 50%. Сейчас активно решаем вопросы распределения техники с представителями ЮНИСЕФ, которые помогают со сбором информации о количестве потерянных компьютерных средств, а также заведений и учителей, нуждающихся в технике для продолжения образовательного процесса»,- отметил Сергей Шкарлет.
 
Напомним, в школах Харькова проходит дистанционное обучение.
 
Источник:   Сергей Шкарлет
 Тэги:  образование, ноутбуки
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