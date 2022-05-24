24.05.2022 14:25 Виталий Хиневич

Украинские учителя получат ноутбуки

Министерство образования и науки и Минцифра договорились о партнерстве с Google for Education.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Сообщается, что сейчас учителя нуждаются в компьютерных девайсах в связи с агрессией россии, что привело к полностью разрушенным школам и оборудованию.

Партнерство МОН и Минцифры с Google for Education позволит получить 43 тысячи ноутбуков для организации учебного процесса.

«Сегодня мы можем говорить о закрытии потребности в технических средствах ориентировочно на 50%. Сейчас активно решаем вопросы распределения техники с представителями ЮНИСЕФ, которые помогают со сбором информации о количестве потерянных компьютерных средств, а также заведений и учителей, нуждающихся в технике для продолжения образовательного процесса»,- отметил Сергей Шкарлет.