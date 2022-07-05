05.07.2022 20:53 Дмитрий Колоней

Несколько сот ноутбуков были переданы учителям Харьковщины

Цифровое оборудование педагогам Харьковщины передали от ЮНИСЕФ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент науки и образования Харьковской ОВА, ноцтбуки вручают учителя, чьи учебные заведения пострадали в результате агрессии.

«ЮНИСЕФ в тесном сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины передал 583 ноутбука учителям Харьковщины. С первых дней войны Харьковская область находится под постоянным массированным ударом врага. Повреждения и разрушения получили более 200 общеобразовательных школ», – отметили в Департаменте науки и образования ХОВА.

В частности, более 10 тысяч учителей вынуждены были сменить место жительства, но продолжали обучать учащихся дистанционно.

Современные ноутбуки предоставят возможность педагогам в новом учебном году постоянно поддерживать связь с учениками и осуществлять образовательный процесс даже онлайн.

«В области продолжается подготовка к возобновлению обучения, которое, несмотря ни на что, запланировано начать в сентябре 2022 года. Учитывая непосредственную близость к границе и активные боевые действия, есть вероятность, что заведения общего среднего образования начнут обучение в дистанционном режиме, поэтому педагоги Харьковщины искренне благодарны за помощь, оказанную ЮНИСЕФ и Министерством образования и науки Украины, которая сейчас очень уместна», – отметили в Департаменте.

В целом ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины передал 5050 ноутбуков учителям, школы которых были разрушены из-за войны. Кроме Харьковщины, ноутбуки получили педагоги еще 10 регионов.

Справка. Гуманитарная помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) поступает в рамках подготовки к возобновлению обучения в сентябре 2022 года и составляет около 2 млн дол. Поддержка ЮНИСЕФ стала возможной благодаря финансированию правительств Японии, Норвегии и Ирландии.