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05.07.2022  21:23   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ремонтируют сети Новой Баварии

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Харьковские коммунальщики ремонтируют сети Новой Баварии
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП «Харьковводоканал», бригады службы наружных водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение»ведут интенсивные ремонтные работы на трубопроводах холодного водоснабжения в Новобаварском районе.
 
По словам начальника Новобаварского района службы наружных водопроводных сетей Евгения Салькова, ремонтные бригады, несмотря на сложные условия военного времени, делают все возможное для обеспечения бесперебойного водоснабжения харьковчан.
 
4 июля 2022 года ремонтники провели комплекс восстановительных работ по пр. Ново-Баварскому и ул. Тверской, которые обеспечивают подачу воды жителям частного сектора. Сегодня приступили к ремонту двух водоводов по ул. Грушевского и ул. Бульварной. 
 
За этот же день бригады комплекса «Харьковводоснабжение» ликвидировали в городе 10 дефектов на трубопроводах холодного водоснабжения и отремонтировали девять смотровых колодцев. А сегодня запланировано реконструировать 11 поврежденных участков водоводов.\
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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