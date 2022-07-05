05.07.2022 21:23 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ремонтируют сети Новой Баварии

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Харьковские коммунальщики ремонтируют сети Новой Баварии



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады службы наружных водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение»ведут интенсивные ремонтные работы на трубопроводах холодного водоснабжения в Новобаварском районе.

По словам начальника Новобаварского района службы наружных водопроводных сетей Евгения Салькова, ремонтные бригады, несмотря на сложные условия военного времени, делают все возможное для обеспечения бесперебойного водоснабжения харьковчан.

4 июля 2022 года ремонтники провели комплекс восстановительных работ по пр. Ново-Баварскому и ул. Тверской, которые обеспечивают подачу воды жителям частного сектора. Сегодня приступили к ремонту двух водоводов по ул. Грушевского и ул. Бульварной.

За этот же день бригады комплекса «Харьковводоснабжение» ликвидировали в городе 10 дефектов на трубопроводах холодного водоснабжения и отремонтировали девять смотровых колодцев. А сегодня запланировано реконструировать 11 поврежденных участков водоводов.\