05.07.2022 20:47 Дмитрий Колоней
Оффлайн обучение в Украине до конца войны: быть или не быть решит Президент Украины
Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.
Оффлайн обучение в Украине до конца войны: быть или не быть решит Президент Украины
Как сообщает РЕДПОСТ
, петиция с требованием запретить оффлайн обучение в Украине до завершения военного положения набрала необходимое количество голосов.
Ее инициатор - Мария Горшенева просит Зеленского запретить обучение в учебных заведениях в формате офлайн до окончания военного положения.
Автор объясняет подачу петиции тем, что не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации, некоторые учебные заведения имеют узкие коридоры и лестничные пролеты, также учащиеся не смогут сконцентрироваться на учебе, когда только закончилась воздушная тревога.
Также камнем преткновения для очного обучения инициатор петиции считает продолжительность воздушных тревог.
Также отмечается, что детям для ежедневного очного посещения школы нужен портфель, канцелярия, книги, тетради, а для онлайн обучении - только телефон, ноутбук или компьютер.
Украинцы меньше, чем за месяц, собрали 25 с лишним тысяч голосов под петицией на сайте Президента о запрете очного обучения во всех учебных заведениях.
Теперь Президент должен рассмотреть это предложение.
Ответ на электронную петицию не позднее следующего рабочего дня после окончания рассмотрения публикуется в разделе электронных петиций на странице "С ответами", а также направляется в письменном виде автору (инициатору) такой петиции.
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