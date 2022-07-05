05.07.2022 20:47 Дмитрий Колоней

Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.

Оффлайн обучение в Украине до конца войны: быть или не быть решит Президент Украины

Ее инициатор - Мария Горшенева просит Зеленского запретить обучение в учебных заведениях в формате офлайн до окончания военного положения.

Автор объясняет подачу петиции тем, что не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации, некоторые учебные заведения имеют узкие коридоры и лестничные пролеты, также учащиеся не смогут сконцентрироваться на учебе, когда только закончилась воздушная тревога.

Также камнем преткновения для очного обучения инициатор петиции считает продолжительность воздушных тревог.

Также отмечается, что детям для ежедневного очного посещения школы нужен портфель, канцелярия, книги, тетради, а для онлайн обучении - только телефон, ноутбук или компьютер.

Украинцы меньше, чем за месяц, собрали 25 с лишним тысяч голосов под петицией на сайте Президента о запрете очного обучения во всех учебных заведениях.