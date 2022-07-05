    
Главная Фото Полиция В Харькове наградили полицейских (фото)
05.07.2022  20:10   Василий Голосный

В Харькове наградили полицейских (фото)

Харьковский городской голова Игорь Терехов по случаю профессионального праздника вручил награды сотрудникам Национальной полиции.

Харьков, полиция, Игорь Терехов
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

В праздничном мероприятии, которое прошло сегодня, 5 июля, на одной из станций метрополитена, приняли участие руководство и сотрудники Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также представители городской и областной власти, представители духовенства.     
 
От имени харьковчан Игорь Терехов поблагодарил полицейских за их нелегкую работу.   
  
«Это адски сложная работа, но то мужество, тот героизм, с которыми вы выполняете свой долг, достойны уважения. Впереди нас ждет много вызовов, которые придется преодолеть, но я уверен, что вместе мы пройдем их достойно. Мы будем противостоять российским оккупантам, не дадим им войти в Харьков, отобьем Харьковскую область, защитим всю Украину и обязательно победим», - подчеркнул городской голова.   
  
Также Игорь Терехов пожелал полицейским крепкого здоровья, семейного благополучия и долгожданного мира, чтобы их семьи, которые из-за войны были вынуждены выехать из города, как можно скорее вернулись домой.   
  
Отметим, что с начала войны работники подразделений ГУНП в Харьковской области изъяли из незаконного оборота 22 тыс. запрещенных предметов, в том числе 70 единиц огнестрельного оружия и 23,6 тыс. единиц боеприпасов, зафиксировали 1,9 тыс. фактов мародерства. Кроме того, с  24 февраля они также адресно доставили гуманитарную помощь более 3 тыс. человек.

Фотогалерея

Источник:   Городской совет
 Тэги:  полиция, игорь терехов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Криминал и происшествия Мужчину, проводившего аэроразведку, задержали на Салтовке 04.07 Криминал и происшествия Более 40 домов повреждены за сутки в Харькове и области 02.07 Криминал и происшествия В Харькове у пьяной матери забрали ребенка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 