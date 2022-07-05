05.07.2022 20:10 Василий Голосный

В Харькове наградили полицейских (фото)

Харьковский городской голова Игорь Терехов по случаю профессионального праздника вручил награды сотрудникам Национальной полиции.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



В праздничном мероприятии, которое прошло сегодня, 5 июля, на одной из станций метрополитена, приняли участие руководство и сотрудники Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также представители городской и областной власти, представители духовенства. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТВ праздничном мероприятии, которое прошло сегодня, 5 июля, на одной из станций метрополитена, приняли участие руководство и сотрудники Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также представители городской и областной власти, представители духовенства.

От имени харьковчан Игорь Терехов поблагодарил полицейских за их нелегкую работу.

«Это адски сложная работа, но то мужество, тот героизм, с которыми вы выполняете свой долг, достойны уважения. Впереди нас ждет много вызовов, которые придется преодолеть, но я уверен, что вместе мы пройдем их достойно. Мы будем противостоять российским оккупантам, не дадим им войти в Харьков, отобьем Харьковскую область, защитим всю Украину и обязательно победим», - подчеркнул городской голова.

Также Игорь Терехов пожелал полицейским крепкого здоровья, семейного благополучия и долгожданного мира, чтобы их семьи, которые из-за войны были вынуждены выехать из города, как можно скорее вернулись домой.

Отметим, что с начала войны работники подразделений ГУНП в Харьковской области изъяли из незаконного оборота 22 тыс. запрещенных предметов, в том числе 70 единиц огнестрельного оружия и 23,6 тыс. единиц боеприпасов, зафиксировали 1,9 тыс. фактов мародерства. Кроме того, с 24 февраля они также адресно доставили гуманитарную помощь более 3 тыс. человек.

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