05.07.2022 19:58 Дмитрий Колоней

На Харьковщине поймали почти полсотни подозреваемых в убийстве

Полиция Харьковщины оперативно реагирует на все уведомления о преступлениях.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, с начала вторжения РФ стражи порядка задержали 12 российских военнослужащих, 3 пособника агрессора и 2 участника ДРГ, 45 подозреваемых в умышленном убийстве, 18 подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений, 3 подозреваемых в насилии 1 – за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 1 – за распространение информации о перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины, 1 – за незаконную переправку лиц через государственную границу, а также 247 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

Каждый факт вооруженных нападений России на военные и гражданские объекты Харьковщины тщательно документируются следственно-оперативными группами всех подразделений харьковской полиции.

Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.

Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot