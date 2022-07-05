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05.07.2022  19:58   Дмитрий Колоней

На Харьковщине поймали почти полсотни подозреваемых в убийстве

Полиция Харьковщины оперативно реагирует на все уведомления о преступлениях.

Почти полсотни подозреваемых в умышленном убийстве задержаны на Харьковщине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, с начала вторжения РФ стражи порядка задержали 12 российских военнослужащих, 3 пособника агрессора и 2 участника ДРГ, 45 подозреваемых в умышленном убийстве, 18 подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений, 3 подозреваемых в насилии 1 – за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 1 – за распространение информации о перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины, 1 – за незаконную переправку лиц через государственную границу, а также 247 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.
 
Каждый факт вооруженных нападений России на военные и гражданские объекты Харьковщины тщательно документируются следственно-оперативными группами всех подразделений харьковской полиции.
 
Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.
Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot
 
Тэги:  убийство, смерть, харьков, коломак
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