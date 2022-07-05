05.07.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова ежедневно прочищают более трех километров труб

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады Комплекса «Харьковводоотведение» провели в июне профилактическую чистку 104 км канализационных сетей и капитально восстановили 47 колодцев с заменой люков и плит перекрытия.

По инофрмации заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игоря Вороненко , намеченные ревизионные мероприятия на системах водоотведения проводятся по всему городу.

«Все наши объекты готовим к эксплуатации в осенне-зимний период. Активизировали работу с заявками от харьковчан - диспетчерская служба передает ежедневно более 80 обращений потребителей, которые выполняем в день обращения. Продолжаем профилактическую прочистку внешних сетей канализации. Своевременно реагируем на все нештатные ситуации на наших сетях и оперативно их устраняем. В частности, в июне отремонтировали девять поврежденных участков канализационных трубопроводов. И немедленно берем в работу разрушения на коммуникациях после обстрелов», – отметил Игорь Вороненко.

По его словам, ремонтники комплекса продолжают масштабную перекладку канализационных коллекторов в Новобаварском и Киевском районах.

«Чтобы не создавать потребителям даже временных неудобств, работы на этих объектах ведутся без отключения водоснабжения с параллельной перекачкой стоков насосными агрегатами. Несмотря на сложности военного времени, мы готовы оперативно устранить любую аварию на коммуникациях», - отметил заместитель директора по производству.