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05.07.2022  18:56   

Оккупанты платят огромные взятки на границе, лишь бы сбежать с войны (видео)

Об этом свидетельствует новый перехват военной разведки Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГРУ Минобороны Украины,  во время телефонного разговора хжена рассказывает ДНРовцу, который служит в оккупационной армии, со слов военком, что его мобилизовали незаконно и советует бежать в Россию, заплатив взятку на границе:
 
«Тебя вообще не должны были забирать. Потому что у тебя и прописка, и паспорт – русские. И с этим письмом (по прописке) можно спокойно ехать, даже ДНРовский не показывать. Пусть едет, потому что там будет… (беда), у нас здесь, в Донецке. Надо валить.
 
На словах все просто: сел и приехал. 50 тысяч или 80 переехать через границу (взятка). Затем сидеть в Таганроге лапу сосать. На съемной квартире у Танеи ремонт делать… Из какой-то деревни, не знаю из какой, из Урожайной или откуда, 30 человек будут отправлять куда-то на передовую в какую-то деревню, где нет света, связи. И каждые три дня или десять дней будут менять этих 30 человек. Только сколько потом из этих 30 останется… В Интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипеж! Там и «скорые» вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Баб унять не могут, Там кипишь, драки».

 

Тэги:  агрессия россии, побег, украина, взятки
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