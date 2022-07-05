05.07.2022 18:28 Дмитрий Колоней

Теперь ID-карту и загранпаспорт можно оформить за границей

Украинцы смогут получать паспортные документы за пределами государства.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, правительство приняло соответствующее постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГТС.

Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве. По словам первого замминистра МВД Евгения Енина, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия «Документ». А уже сейчас наши соотечественники в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы – специально оснащенные микроавтобусы.

«Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней», – заверил чиновник.