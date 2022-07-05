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05.07.2022  18:28   Дмитрий Колоней

Теперь ID-карту и загранпаспорт можно оформить за границей

Украинцы смогут получать паспортные документы за пределами государства.

Оформить украинский ID-паспорт и загранпаспорт можно в Варашаве
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, правительство приняло соответствующее постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГТС.
 
Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве. По словам первого замминистра МВД Евгения Енина, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия «Документ». А уже сейчас наши соотечественники в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы – специально оснащенные микроавтобусы.
 
«Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней», – заверил чиновник.
 
 
 
Тэги:  id-карта, оформить за границей, украина
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