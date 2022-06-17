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17.06.2022  21:23   Дмитрий Колоней

В Харькове откроются сразу три подразделения миграционной службы

Об этом сообщил Центр предоставления административных услуг Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковский Центр предоставления административных услуг, в понедельник, 20 июня 2022, свои двери откроют сразу три подразделения Государственной миграционной службы в Харькове.
 
  1. Шевченковский район (057) 705-12-07 (ул. Ромена Роллана, 13)
  2. Киевский район (057) 704-13-52 (ул. Студенческая, 5/6)
  3. Салтовский район (057) 710-83-59 (ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 «а»)
 
График приема граждан:
Пн-пт, 9:00 – 15:00.
 
В этих подразделениях вы сможете вклеить фото, оформить и получить паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
 
Тэги:  админуслуги, миграционная служба, харьков, цпау, id-карта, паспорт, загранпаспорт
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