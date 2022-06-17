17.06.2022 21:59 Дмитрий Колоней

В Харькове ждет суда пойманный на Салтовке вор и дебошир (фото)

В Харькове завершено досудебное расследование по двум уголовным делам

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, установлено, что 18 апреля 2022 38-летний мужчина забрался в аптеку в Салтовском районе Харькова, и похитил оттуда более 30 наименований лекарственных средств на сумму свыше 10 тыс. грн.

Однако далеко злоумышленнику скрыться не удалось — возле аптеки его задержали сотрудники полиции. Мужчину будут судить по делу о покушении на кражу в условиях военного положения.

Кроме того, 1 мая 2022 года 63-летний харьковчанин во дворе многоквартирного дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей любовницей.