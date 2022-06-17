    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове ждет суда пойманный на Салтовке вор и дебошир (фото)
17.06.2022  21:59   Дмитрий Колоней

В Харькове ждет суда пойманный на Салтовке вор и дебошир (фото)

В Харькове завершено досудебное расследование по двум уголовным делам

Криминал Харьков: Ждет суда обокравший аптеку вор и дебошир
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, установлено, что 18 апреля 2022 38-летний мужчина забрался в аптеку в Салтовском районе  Харькова, и похитил оттуда более 30 наименований лекарственных средств на сумму свыше 10 тыс. грн.
 
Криминал Харьков: Ждет суда обокравший аптеку вор и дебошир
 
Однако далеко злоумышленнику скрыться не удалось — возле аптеки его задержали сотрудники полиции. Мужчину будут судить по делу о  покушении на кражу в условиях военного положения.
 
Кроме того, 1 мая 2022 года 63-летний харьковчанин во дворе многоквартирного дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей любовницей.
 
Тэги:  воровство, дебошир, харьков, кража, скандал, хулиганство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.06 Криминал и происшествия Повадился ходить к соседке: под Харковом пойман вор (фото) 15.06 Криминал и происшествия Украл на 11 тысяч: под Харьковом пойман злоумышленник 13.06 Криминал и происшествия Обокрал на 15 тысяч: ждет суда пойманный в Харьков злоумышленник (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 