Прогноз погоды в Харькове на субботу, 18 июня

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +24°...+23°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +22°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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