18.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 18 июня

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +24°...+23°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +22°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

Утром чувствуется резкий запах травы – к дождю.

Выползло много пауков – к жаре.

Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.

С 18 июня начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.