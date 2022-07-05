05.07.2022 18:15 Виталий Хиневич

Харьковские энергетики восстанавливают линии электропередач

Энергетики восстановили электроснабжение в населенных пунктах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

Сообщается, что за последние сутки специалисты "Харьковоблэнерго" вернули свет в около 1100 домовладений в Дергачах и Барвенково, поселке Ольховка, Большая Бабка, Печенеги и Мироновка.

Из-за вражеских обстрелов сотни жителей Харьковской области остаются без электричества.

«Как только утихают взрывы, энергетики осматривают оборудование и воздушные линии электропередачи. После обнаружения повреждений немедленно приобщаются к аварийным работам", - рассказали в облэнерго.

По данным энергетиков, наиболее горячая ситуация сложилась для ремонтных бригад Барвенковского, Дергачевского, Золочевского, Чугуевского районов.

«С начала войны хоть немного отдохнуть не удается: восстановленные сети вражеская артиллерия разбивает вдребезги по несколько раз подряд. Однако у нас, энергетиков, терпение большее, чем у российского агрессора снарядов и ракет", - заверили в "Харьковоблэнерго".