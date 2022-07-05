05.07.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Фосфорная бомбардировка: как действовать жителям Харькова

Об алгоритме действий при фосфорной бомбардировке расказали в Департаменте здравоохранения Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент здравоохранения,

фосфорные боеприпасы начинены самовоспламеняющимся белым фосфором — и именно из-за него они так опасны. Фосфор после попадания на тело человека сразу начинает прожигать кожу, оставляя очень болезненные ожоги. Если срочно не оказать помощь, он может добраться до костей и повредить костный мозг.

Что необходимо сделать:

Как можно быстрее сбросить пораженную одежду, к которой прилипли частицы фосфора. Если есть возможность, то делать это нужно в воде. Ни в коем случае нельзя прикасаться к нему голыми руками. Промыть рану большим количеством чистой воды Наложить на ожоги влажные повязки, чтобы предотвратить повторное возгорание. При этом ни в коем случае нельзя использовать перекись водорода, поскольку она распадается на кислород и воду. Кроме того, следует избегать применения любых мазей на липидной или масляной основе, которые могут увеличить поглощение белого фосфора.

Дальнейшим лечением потерпевшего должны заниматься только врачи.

При поражении глаз необходимо:

В течение 15 минут промыть глаза чистой водой, Накрыть их влажной тканью и держать прикрытыми. Пары белого фосфора также очень опасны для глаз, поскольку вызывают сильное раздражение. Это приводит к слезотечению, спазматическому морганию, повышенной чувствительности к свету и другим серьезным последствиям.

Кроме того, вдыхание паров фосфора может сильно повредить легкие (а в худших случаях – вызвать смерть), поэтому важно предотвратить их попадание в дыхательную систему. Для этого двери и другие возможные пути попадания токсичных паров должны быть плотно закрыты. Для дополнительной защиты необходимо прикрыть нос и рот чистой тканью и пить много воды.