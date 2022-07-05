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05.07.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Фосфорная бомбардировка: как действовать жителям Харькова

Об алгоритме действий при фосфорной бомбардировке расказали в Департаменте здравоохранения Харькова.

Фосфорная бомбардировка: как действовать жителям Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения,
 
фосфорные боеприпасы начинены самовоспламеняющимся белым фосфором — и именно из-за него они так опасны. Фосфор после попадания на тело человека сразу начинает прожигать кожу, оставляя очень болезненные ожоги. Если срочно не оказать помощь, он может добраться до костей и повредить костный мозг.
 

Что необходимо сделать:

 
  1. Как можно быстрее сбросить пораженную одежду, к которой прилипли частицы фосфора. Если есть возможность, то делать это нужно в воде.
  2. Ни в коем случае нельзя прикасаться к нему голыми руками.
  3. Промыть рану большим количеством чистой воды
  4. Наложить на ожоги влажные повязки, чтобы предотвратить повторное возгорание. При этом ни в коем случае нельзя использовать перекись водорода, поскольку она распадается на кислород и воду. Кроме того, следует избегать применения любых мазей на липидной или масляной основе, которые могут увеличить поглощение белого фосфора.
Дальнейшим лечением потерпевшего должны заниматься только врачи.
 

При поражении глаз необходимо:

  1. В течение 15 минут промыть глаза чистой водой,
  2. Накрыть их влажной тканью и держать прикрытыми. Пары белого фосфора также очень опасны для глаз, поскольку вызывают сильное раздражение. Это приводит к слезотечению, спазматическому морганию, повышенной чувствительности к свету и другим серьезным последствиям.
 
Кроме того, вдыхание паров фосфора может сильно повредить легкие (а в худших случаях – вызвать смерть), поэтому важно предотвратить их попадание в дыхательную систему. Для этого двери и другие возможные пути попадания токсичных паров должны быть плотно закрыты. Для дополнительной защиты необходимо прикрыть нос и рот чистой тканью и пить много воды.
 
 
 
Фосфорная бомбардировка: как действовать жителям Харькова
Тэги:  фосфорная бомбардировка, что делать, харьков, украина
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