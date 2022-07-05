05.07.2022 17:52 Василий Голосный

В Харькове российские оккупанты разбомбили еще два учебных заведения (фото)

Российские оккупанты цинично и безжалостно продолжают уничтожать учебные заведения города Харькова. Так в ночь на вторник российские военные нанесли ракетный удар по Салтовскому району.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



В результате обстрела здесь повреждены сразу два учебных заведения. Это лицей и профтехучилище. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТВ результате обстрела здесь повреждены сразу два учебных заведения. Это лицей и профтехучилище.

"Мы в полном шоке. Нам сейчас очень помогают волонтеры. Пришли наши бывшие выпускники, чтобы хоть как-то восстановить все, что повреждено. Повреждений очень много. Учебный корпус пострадал, учебные кабинеты разрушены. Разрушены мастерские, в которых мы учили специалистов. Мы потеряли технику, которую использовали для обучения водителей автотранспортных средств. Просто ужас" - рассказывает Людмила Реуцкая, методист лицея.

"Слава Богу не пострадали люди. Вот 1 сентября, как детей заводить учится? Вывалили окна, стены. Сколько денег вложили, чтобы сделать для детей более-менее. Пострадали гаражи. Ну как так можно в наше время обращаться с людьми, неужели у них не такие люди? Неужели у них не такое образование? У меня слов нет. Здесь стояла учебная техника, мы учили детей. И мы видите, что они сделали. Поэтому, это будет и у них. Это мое им пожелание" - рассказывает Виктор Молибош, старший мастер.

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