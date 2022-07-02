Жителям пяти районов Харькова востановили качественную подачу холодной воды

1 июня было устранено 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 6 смотровых колодцев.
Об отремонтированных в течение 1 июля участках сообщили в КП «Харьковводоканал», передает РЕДПОСТ.
Было устранено 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 6 смотровых колодцев. В том числе ликвидировали 4 аварийные ситуации на трубопроводах в Шевченковском районе, восстановили подачу воды жителям Слободского района, устранив порыв на трубопроводе по ул. Морозова. Также провели реставрацию магистрального водовода по ул. Свистуна, обеспечив водоснабжение потребителям Индустриального, Слободского и Немышлянского районов.
В субботу, 2 июля, устраняют аварийные ситуации на 11 наружных водоводах.
Масштабные ремонты на сетях продолжаются в жилмассиве Салтовка, где локализировали и отремонтировали водовод по ул. Героев Труда в Киевском районе и по ул. Быкова, Маршала Батицкого и Салтовскому шоссе в Салтовском районе. В связи с непрекращающимися обстрелами, что приводит к возникновению пожаров на этой территории, мастерами районных участков ведется повсеместная замена и реконструкция пожарных гидрантов.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.
Напомним, согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
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