02.07.2022 15:19 Дмитрий Колоней
Пропал без вести: что необходимо сделать для признания человека пропавшим
О разработанном алгоритме действий сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Как собщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Главное Управление разведки Минобороны Украины, для близких родственников и членов семьи, которые разыскивают родных, разработали алгоритм действий о признании личности пропавшей без вести.
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Если у граждан нет информации о местонахождении родственника, то они могут обратиться в Национальное информационное бюро по краткому номеру 1648, городскому номеру (044) 287-81-65 или заполнить соответствующую форму для запросов на сайте nib.gov.ua.
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Также можно обратиться с заявлением о розыске лица, пропавшего без вести в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или на телефон горячей линии (0894) 200-18-67.
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Полученное заявление регистрируется в журнале Единого учета и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Национальной полиции досудебного расследования по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "пропавший без вести", о чем в течение 3 дней информируется Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
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Розыск лица, пропавшего без вести, прекращается не позднее чем через три дня со дня установления места нахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, месте захоронения или места нахождения останков такого лица с уведомлением об этом его близких родственников и членов семьи, а также заявителя если заявитель не является близким родственником и членом семьи.
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