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15.06.2022  22:02   Дмитрий Колоней

Пропал без вести при особых обстоятельствах: куда обращаться

Стало известно, какой алгоритм действий, чтобы сообщить о пропавшем человеке.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ разведки Минобороны при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
 
Уполномоченный координирует колл-центр по розыску пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц. Он сотрудничает с Национальным Информационным Бюро при Минреинтеграции, в вопросах информации о пропавших без вести.
 

Что сделать, чтобы сообщить о пропавшем человеке:

 
Позвонить на "горячую линию" колл-центра 0 800 339 247 с понедельника по пятницу с 9:00-18:00.
В субботу и воскресенье колл-центр работает в удаленном режиме.
Информация принимается в виде сообщений на номер 0958960421 в вайбер и телеграмм.
Для связи с работниками колл-центра можно воспользоваться электронным адресом: [email protected]
 
Источник:   ГУ разведки Минобороны Украины
 Тэги:  пропал без вести, куда обращаться, украина
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