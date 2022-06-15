15.06.2022 22:02 Дмитрий Колоней

Пропал без вести при особых обстоятельствах: куда обращаться

Стало известно, какой алгоритм действий, чтобы сообщить о пропавшем человеке.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ разведки Минобороны при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Уполномоченный координирует колл-центр по розыску пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц. Он сотрудничает с Национальным Информационным Бюро при Минреинтеграции, в вопросах информации о пропавших без вести.

Что сделать, чтобы сообщить о пропавшем человеке:

В субботу и воскресенье колл-центр работает в удаленном режиме.

Информация принимается в виде сообщений на номер 0958960421 в вайбер и телеграмм.

Для связи с работниками колл-центра можно воспользоваться электронным адресом: [email protected]