15.06.2022 22:02 Дмитрий Колоней
Пропал без вести при особых обстоятельствах: куда обращаться
Стало известно, какой алгоритм действий, чтобы сообщить о пропавшем человеке.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ГУ разведки Минобороны при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Уполномоченный координирует колл-центр по розыску пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц. Он сотрудничает с Национальным Информационным Бюро при Минреинтеграции, в вопросах информации о пропавших без вести.
Что сделать, чтобы сообщить о пропавшем человеке:
Позвонить на "горячую линию" колл-центра 0 800 339 247
с понедельника по пятницу с 9:00-18:00.
В субботу и воскресенье колл-центр работает в удаленном режиме.
Информация принимается в виде сообщений на номер 0958960421
в вайбер и телеграмм.
Для связи с работниками колл-центра можно воспользоваться электронным адресом: [email protected]
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