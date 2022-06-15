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15.06.2022  21:42   Дмитрий Колоней

Расправа в пансионате: под Харьковом осужден рецидивист

В суде под Харьковом определилась судьба злоумышленника.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, расследование установило, что мужчина после освобождения из мест лишения свободы в связи с болезнью находился в гериатрическом пансионате г. Змиев.
1 мая 2021 мужчина вместе с потерпевшим находились в холле коридора пансионата, где смотрели телевизор.
 
В связи с тем, что у обвиняемого есть недостатки со слухом, он очень громко разговаривал, что не понравилось потерпевшему. Между мужчинами возникла ссора. Обвиняемый пошел в свою комнату, взял нож, вернулся к потерпевшему и нанес ему один удар, который стал смертельным для мужчины.
 
3 июня 2022 года Змиевским районным судом Харьковской области мужчина признан виновным и назначен наказание в виде 11 лет лишения свободы. Идет срок на апелляционное обжалование.
 
Тэги:  убийство, смерть, харьков, змиев
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