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15.06.2022  20:59   Дмитрий Колоней

С кучей денег и наркотиками: в Харькове поймали девушку (фото)

В Харькове задержали юную злоумышленницу.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 14 июня 2022 , патрулируя Салтовский район Харькова сотрудники полиции обнаружили 19-летнюю девушку, которая вечером направлялась по улице Бестужева с большой коробкой. Стражи порядка обнаружили в коробке более 10 000 гривен и полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом, предварительно PVP.
 
Как выяснилось, злоумышленница работала в Интернет-магазине и занималась сбытом запрещенного вещества.
 
Следователи Харьковского РУП №2 внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного дела девушка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Харьковчанке грозит до 8 лет за решеткой.
 
Тэги:  наркотики, закладчица, харьков
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