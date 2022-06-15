15.06.2022 20:59 Дмитрий Колоней

С кучей денег и наркотиками: в Харькове поймали девушку (фото)

В Харькове задержали юную злоумышленницу.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 14 июня 2022 , патрулируя Салтовский район Харькова сотрудники полиции обнаружили 19-летнюю девушку, которая вечером направлялась по улице Бестужева с большой коробкой. Стражи порядка обнаружили в коробке более 10 000 гривен и полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом, предварительно PVP.

Как выяснилось, злоумышленница работала в Интернет-магазине и занималась сбытом запрещенного вещества.

Следователи Харьковского РУП №2 внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного дела девушка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Харьковчанке грозит до 8 лет за решеткой.