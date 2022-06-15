15.06.2022 20:27 Дмитрий Колоней
Запирайте двери: коммунальщики Харькова опровергли фейк (фото)
В Харькове распространяют неправдивую информацию.
Запирайте двери: коммунальщики Харькова опровергли фейк (фото)
Как сообщает РЕДПОСТ
, в Харькове распространяют фейковую информацию о том, что КП «Жилкомсервис» якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры.
В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны.
Обращаем внимание харьковчан на то, что эта информация не соответствует действительности. Призываем горожан быть внимательными и перед выходом из дома обязательно запирать окна и двери.
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