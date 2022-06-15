15.06.2022 20:27 Дмитрий Колоней

Запирайте двери: коммунальщики Харькова опровергли фейк (фото)

В Харькове распространяют неправдивую информацию.



Запирайте двери: коммунальщики Харькова опровергли фейк (фото)



Как сообщает РЕДПОСТ , в Харькове распространяют фейковую информацию о том, что КП «Жилкомсервис» якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры.

В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны.

Обращаем внимание харьковчан на то, что эта информация не соответствует действительности. Призываем горожан быть внимательными и перед выходом из дома обязательно запирать окна и двери.