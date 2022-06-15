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15.06.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики просят сообщать о стихийных свалках

С такой просьбой обратилось к жителям города харьковское предприятие «Комплекс по вывозу бытовых отходов».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» коммунальщики просит жителей сообщать о случаях выбрасывания мусора в ненадлежащих для этого местах.
 
Так, после поступившей от местных жителей информаци, 15 июня 2022, еще одну стихийную свалку бытовых отходов убрали в районе Журавлевки, на перекрестке ул. Барнаульской и пер. Новоалександровского. 
 
«Таких свалок появляется много и в разных районах Харькова. Наше предприятие просит харьковчан и самим не выбрасывать мусор в неразрешенных местах, и сообщать нам о таких случаях», - прокомментировал ситуацию заместитель директора по эксплуатации КП «КВБО» Александр Шепитько.
Тэги:  коммунальщики, мусор, харьков
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