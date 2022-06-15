15.06.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики просят сообщать о стихийных свалках

С такой просьбой обратилось к жителям города харьковское предприятие «Комплекс по вывозу бытовых отходов».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» коммунальщики просит жителей сообщать о случаях выбрасывания мусора в ненадлежащих для этого местах.

Так, после поступившей от местных жителей информаци, 15 июня 2022, еще одну стихийную свалку бытовых отходов убрали в районе Журавлевки, на перекрестке ул. Барнаульской и пер. Новоалександровского.

«Таких свалок появляется много и в разных районах Харькова. Наше предприятие просит харьковчан и самим не выбрасывать мусор в неразрешенных местах, и сообщать нам о таких случаях», - прокомментировал ситуацию заместитель директора по эксплуатации КП «КВБО» Александр Шепитько.