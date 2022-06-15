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15.06.2022  19:29   Дмитрий Колоней

Украл на 11 тысяч: под Харьковом пойман злоумышленник

Под Харьковом задержали вора.


Фото из открытых источников
Какс сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, задокументирована преступная деятельность 51-летнего лозовчанина, работника госпредприятия, который похитил деньги и скретч карты на приобретение бензина на 340 литров.
 
Общая сумма материального ущерба составляет более 11 тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчие светит от 5 до 8 лет за решеткой. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и по согласованию прокурора Лозовской окружной прокуратуры избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
Тэги:  воровство, афера, харьков, кража, лозовая, мошенничество
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