15.06.2022 19:29 Дмитрий Колоней

Украл на 11 тысяч: под Харьковом пойман злоумышленник

Под Харьковом задержали вора.



Фото из открытых источников

Какс сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, задокументирована преступная деятельность 51-летнего лозовчанина, работника госпредприятия, который похитил деньги и скретч карты на приобретение бензина на 340 литров.

Общая сумма материального ущерба составляет более 11 тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчие светит от 5 до 8 лет за решеткой. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и по согласованию прокурора Лозовской окружной прокуратуры избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.