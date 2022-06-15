15.06.2022 19:29 Дмитрий Колоней
Украл на 11 тысяч: под Харьковом пойман злоумышленник
Под Харьковом задержали вора.
Фото из открытых источников
Какс сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, задокументирована преступная деятельность 51-летнего лозовчанина, работника госпредприятия, который похитил деньги и скретч карты на приобретение бензина на 340 литров.
Общая сумма материального ущерба составляет более 11 тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчие светит от 5 до 8 лет за решеткой. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и по согласованию прокурора Лозовской окружной прокуратуры избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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