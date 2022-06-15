15.06.2022 19:07

Северная Салтовка. После обстрелов агрессора газопроводы стали похожи на решето (фото)

Газовщики на Северной Салтовке смогли приступить к работе только после разминирования.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



Специалисты АО "Харьковгоргаз" выполняют масштабный комплексный ремонт на газопроводах: разрушения получили и внешние, и внутренние коммуникации. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТСпециалисты АО "Харьковгоргаз" выполняют масштабный комплексный ремонт на газопроводах: разрушения получили и внешние, и внутренние коммуникации.

"С начала боевых действий по городу восстановлено газоснабжение более 100 тысяч потребителям природного газа. Работы продолжаются. Возобновили уже газоснабжение на Северной Салтовке 1, сейчас проводятся работы по второй Салтовке, это еще 5 тысяч потребителей. Остается в работе около 20 тысяч потребителей природного газа. Завершили работы на микрорайонах Кулиничи, Солнечный, Горизонт, в центральных районах города" - сообщил Андрей Семинахин заместитель главного инженера АО "Харьковгоргаз"

Кроме того, газовщики производят восстановительные работы не только в многоэтажках, но и в частном секторе. Вместе с Северной Салтовкой ремонты продолжаются и в Малой Даниловке.

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