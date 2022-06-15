    
Главная Фото ЖКХ Северная Салтовка. После обстрелов агрессора газопроводы стали похожи на решето (фото)
15.06.2022  19:07   

Северная Салтовка. После обстрелов агрессора газопроводы стали похожи на решето (фото)

Газовщики на Северной Салтовке смогли приступить к работе только после разминирования.

Харьков, Северная Салтовка, сварщик
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Специалисты АО "Харьковгоргаз" выполняют масштабный комплексный ремонт на газопроводах: разрушения получили и внешние, и внутренние коммуникации.
 
"С начала боевых действий по городу восстановлено газоснабжение более 100 тысяч потребителям природного газа. Работы продолжаются. Возобновили уже газоснабжение на Северной Салтовке 1, сейчас проводятся работы по второй Салтовке, это еще 5 тысяч потребителей. Остается в работе около 20 тысяч потребителей природного газа. Завершили работы на микрорайонах Кулиничи, Солнечный, Горизонт, в центральных районах города" - сообщил Андрей Семинахин заместитель главного инженера АО "Харьковгоргаз"
 
Кроме того, газовщики производят восстановительные работы не только в многоэтажках, но и в частном секторе. Вместе с Северной Салтовкой ремонты продолжаются и в Малой Даниловке.

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, харьковгоргаз, газ, северная салтовка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия Из-за обстрела Харьковщины ранен трехмесячный ребенок (фото) 15.06 ЧП и Криминал Харьков, Северная Салтовка, 112 день войны (фоторепортаж)   15.06 Криминал и происшествия Харьков посетил прокурор Гаагского суда
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 