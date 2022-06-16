16.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 16 июня

В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем.



На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи.

Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.