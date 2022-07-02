Запущена программа "еРабота": как харьковчане могут подать заявку через «Дію»

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Гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 2 июля В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.