02.07.2022 15:56 Дмитрий Колоней
Запущена программа "еРабота": как харьковчане могут подать заявку через «Дію»
Об этом сообшили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, в рамках правительственной программы "еРабота" с 1 июля 2022 года граждане могут подать заявку на получение государственного гранта на развитие бизнеса. Это можно сделать счерез Дію.
Предприниматели могут получить такие гранты:
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– на собственное дело (до 250 тыс. грн);
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– на садоводство (до 420 тыс. грн);
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- создание теплицы (до 8 млн грн);
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- на открытие перерабатывающего компании (до 8 млн. Грн).
Для получения гранта необходимо:
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Подать соответствующую заявку,
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добавить в нее бизнес-план создания нового или развития существующего бизнеса, план закладки сада или проект строительства теплицы,
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Подписать все электронной подписью.
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Далее заявка будет отправлена в АО Ощадбанк, которое проверит репутацию человека,
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Соответствующие государственные органы примут решение – предоставлять средства или нет.
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Если проект будет одобрен, то деньги будут переведены на отдельный счет в АО «Ощадбанк».
Подробную консультацию по программе и оформлению заявки можно получить в отделениях «Ощадбанка», центрах занятости или через чат-бот Государственной службы занятости @DCZ_worknow_bot
.
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