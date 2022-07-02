    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Запущена программа "еРабота": как харьковчане могут подать заявку через «Дію»
02.07.2022  15:56   Дмитрий Колоней

Запущена программа "еРабота": как харьковчане могут подать заявку через «Дію»

Об этом сообшили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харькова.

Запущена программа "еРабота": как харьковчане могут подать заявку через «Дію»
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент административных услуг и потребительского рынка, в рамках правительственной программы "еРабота" с 1 июля 2022 года граждане могут подать заявку на получение государственного гранта на развитие бизнеса. Это можно сделать счерез Дію.
 

Предприниматели могут получить такие гранты:

 
  • – на собственное дело (до 250 тыс. грн);
  • – на садоводство (до 420 тыс. грн);
  • - создание теплицы (до 8 млн грн);
  • - на открытие перерабатывающего компании (до 8 млн. Грн).
 

Для получения гранта необходимо:

  1. Подать соответствующую заявку,
  2. добавить в нее бизнес-план создания нового или развития существующего бизнеса, план закладки сада или проект строительства теплицы,
  3. Подписать все электронной подписью.
  4. Далее заявка будет отправлена ​​в АО Ощадбанк, которое проверит репутацию человека,
  5. Соответствующие государственные органы примут решение – предоставлять средства или нет.
  6. Если проект будет одобрен, то деньги будут переведены на отдельный счет в АО «Ощадбанк».
 
Подробную консультацию по программе и оформлению заявки можно получить в отделениях «Ощадбанка», центрах занятости или через чат-бот Государственной службы занятости @DCZ_worknow_bot.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  еработа, заявка в дію, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 