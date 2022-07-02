02.07.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Пострадала школа и общежитие: в Харькове задокументировали последствия обстрела (фото)

Следователи зафмксировали еще один факт нарушения законов и обычаев войны в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полоицию, инфрмация о происшествии поступила в полицию 2 июля 2022 года около 04:00. По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции , специалисты взрывотехнического управления, сотрудники ГСЧС.

В результате попадания боеприпаса повреждены окна общежития и жилого дома, пути железнодорожного сообщения, в школе пострадали двери и окна. Правоохранители провели осмотр места происшествия, задокументировали преступление, собрали вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины. Виновный отправится в тюрьму на срок от восьми до двенадцати лет.