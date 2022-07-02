    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пострадала школа и общежитие: в Харькове задокументировали последствия обстрела (фото)
02.07.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Пострадала школа и общежитие: в Харькове задокументировали последствия обстрела (фото)

Следователи зафмксировали еще один факт нарушения законов и обычаев войны в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полоицию, инфрмация о происшествии поступила в полицию 2 июля 2022 года около 04:00. По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции , специалисты взрывотехнического управления, сотрудники ГСЧС.
 
В результате попадания боеприпаса повреждены окна общежития и жилого дома, пути железнодорожного сообщения, в школе пострадали двери и окна. Правоохранители провели осмотр места происшествия, задокументировали преступление, собрали вещественные доказательства.
 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины. Виновный отправится в тюрьму на срок от восьми до двенадцати лет.
Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 Криминал и происшествия Более 40 поврежденных домов зафиксировали за сутки в Харькове и области 02.07 Криминал и происшествия О ракетном обстреле Харькова в 4 часа утра рассказали в ХОВА 01.07 Криминал и происшествия Ситуация в Харькове на утро 1 июля: сводка ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 