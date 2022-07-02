02.07.2022 16:42 Дмитрий Колоней

В Харькове пересчитывают размеры пяти пособий

Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Управление соцзащиты населения Харькова идет перерасчет размеров ранее назначенных пособий. Он связан с увеличением размера прожиточного минимума

Так, в Основянском районе такой перерасчет провели 1090 жителям района и доначислили пособие на общую сумму 85 327 грн. Речь идет о пособиях и помощи таким категориям граждан:

в связи с беременностью и родами; пособия на детей одиноким матерям; пособия на детей, которые находятся под опекой и попечительством, детям-сиротам, временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; государственная социальная помощь лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, детям, которым не установлена инвалидность; малообеспеченным семьям.

Также перерасчет провели для получателей ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с человеком с инвалидностью 1-й или 2-й групп в результате психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, компенсации физическим лицам по предоставлению социальных услуг.

Отметим, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2022 год», для основных социальных и демографических групп населения размер прожиточного минимума составляет: для детей до 6 лет - 2201 грн; для детей от 6 до 18 лет - 2744 грн; трудоспособных лиц – 2600 грн; лиц, утративших трудоспособность, – 2027 грн.

Более подробную информацию о перерасчете социальных выплат можно получить по тел.: 725 31 93, 725 31 94.