02.07.2022 17:00 Дмитрий Колоней

Поддерживал врага: под подозрением «глава» оккупационной администрации поселка Харьковщины (фото)

На Харьковщине заочно уведомили о подозрении мужчине, который разрушил памятник воинам АТО.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, досудебное расследование установило, что 29 июня 2022 года избранный оккупантами 47-летний «председатель» администрации пгт. Шевченково Купянского района совместно с другими лицами прицепил к двум тракторам трос и сдвинул памятник воинам АТО. Затем подозреваемый приказал водителю трактора вывезти памятник.

Мужчина заочно уведомлен о подозрении в разрушении памятника, сооруженного в память защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической , в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации .