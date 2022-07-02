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02.07.2022  17:00   Дмитрий Колоней

Поддерживал врага: под подозрением «глава» оккупационной администрации поселка Харьковщины (фото)

На Харьковщине заочно уведомили о подозрении мужчине, который разрушил памятник воинам АТО.

Глава оккупационной администрации разрушил памятник воинам АТО в Шевченково. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, досудебное расследование установило, что 29 июня 2022 года избранный оккупантами 47-летний «председатель» администрации пгт. Шевченково Купянского района совместно с другими лицами прицепил к двум тракторам трос и сдвинул памятник воинам АТО. Затем подозреваемый приказал водителю трактора вывезти памятник.
 
Глава оккупационной администрации разрушил памятник воинам АТО в Шевченково. Новости Харькова
 
Мужчина заочно уведомлен о подозрении в разрушении памятника, сооруженного в память защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической , в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации .
 
Тэги:  агрессия россии, предатель, харьков
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