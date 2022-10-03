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03.10.2022  15:58   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік допомагав ворогові керувати захопленим містом (фото)

Повідомлено про підозру у держзраді мешканцю Харківщини.

Допомагав ворогові керувати захопленим Куп’янськом чоловік. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, після повномасштабного вторгнення агрессора на територію України 41–річний чоловік добровільно обіймав посаду директора територіального центру соціального обслуговування населення Куп’янського району у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території міста Куп’янськ. 
 
На займаній посаді директора чоловік виконував організаційно–розпорядчі та адміністративно–господарські функції. 
 
28 вересня 2022 року слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області повідомили громадянину про підозру у скоєнні злочину.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, предатель, харьков, купянск
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