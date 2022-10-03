03.10.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Харківську область допомагає розмінувати «Бобер» (відео)

Сапери продовжують розмінувати територію Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Повідомляється, що сапери щодня оглядають десятки гектарів засміченої території. Насамперед проводять огляд об'єктів критичної інфраструктури.

Тепер фахівцям допомагатиме спеціальний робот, який було доставлено з Вінницького гарнізону ДСНС.

Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування “Superdroid Robots "Мастиф", який було презентовано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету. Рятувальники дали йому жартівливе ім'я “Бобер”.

Піротехніки, які працюють у Балаклійському районі Харківської області, показали можливості робота. Спочатку за допомогою дронів були виявлені розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни. Потім за допомогою робота вибухонебезпечні предмети будуть знищені.

«За підтримку у придбанні роботизованого комплексу, сапери безмежно вдячні Злученому Американському Українському Допомоговому Комітету, в особі директора Нестора Зарічного та секретаря Мотрі Вотерс. За оперативну доставку зі Сполучених Штатів Америки, директору "Нова пошта Глобал" Юрію Бенетівському. Окрема подяка координатору проекту Олександру Кравченку, а також всім українцям у Сполучених Штатах Америки, які долучились до збору коштів на даний роботизований комплекс»,- зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Харківській області підірвався грибник.