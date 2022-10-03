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03.10.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області підірвався грибник

Громадяни продовжують ігнорувати заклики щодо дотримання правил безпеки.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Повідомляється, що 2 жовтня у селі Кочубеївка Харківської області, 36-річний чоловік пішов у ліс збирати гриби та підірвався на міні.
 
Медики швидкої допомоги доправили громадянина до лікарні.
 
Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та вкотре нагадують про мінну небезпеку.
 
Нагадаємо, у Харківській області «швидка допомога» підірвалася на міні.
 
Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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