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02.10.2022  14:15   Рита Парфенова

У Харківській області «швидка допомога» підірвалася на міні, водій загинув

У деокупованому місті Балаклія на Харківщині карета швідкої їхала на виклик до пациента й натрапила на міну.

водій швидкої з 1501 бригади Олександр Кононенко загинув на місці

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила волонтер Наталія Попова, передає РЕДПОСТ

За її даними водій швидкої з 1501 бригади Олександр Кононенко загинув на місці.

«Швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія та наїхала на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - повідомила Попова.

Нагадаємо, за добу з 28 по 29 вересня в Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.


 

Источник:   facebook/Наталя Попова
 Тэги:  мина, скорая помощь, харьков
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