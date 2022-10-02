У Харківській області «швидка допомога» підірвалася на міні, водій загинув

У деокупованому місті Балаклія на Харківщині карета швідкої їхала на виклик до пациента й натрапила на міну.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила волонтер Наталія Попова, передає РЕДПОСТ
За її даними водій швидкої з 1501 бригади Олександр Кононенко загинув на місці.
«Швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія та наїхала на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - повідомила Попова.
Нагадаємо, за добу з 28 по 29 вересня в Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.
Комментариев: 0
Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
У першу неділю жовтня в Україні відзначатиметься День вчителя та День тероборони.
влажность:
давление:
ветер: