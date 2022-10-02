02.10.2022 14:15 Рита Парфенова

У Харківській області «швидка допомога» підірвалася на міні, водій загинув

У деокупованому місті Балаклія на Харківщині карета швідкої їхала на виклик до пациента й натрапила на міну.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила волонтер Наталія Попова, передає РЕДПОСТ



За її даними водій швидкої з 1501 бригади Олександр Кононенко загинув на місці.



«Швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія та наїхала на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла", - повідомила Попова.

Нагадаємо, за добу з 28 по 29 вересня в Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.



