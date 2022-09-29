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29.09.2022  09:50   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: є поранені, один чоловік підірвався на міні

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей в Куп'янському районі.

В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.

Нагадаємо, за добу з 28 по 29 вересня окупанти обстріляли Куп'янський, Харківський та Богодухівський райони Харківської області.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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