Обстріли Харківщини: є поранені, один чоловік підірвався на міні

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей в Куп'янському районі.
В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.
Нагадаємо, за добу з 28 по 29 вересня окупанти обстріляли Куп'янський, Харківський та Богодухівський райони Харківської області.
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