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29.09.2022  09:21   Рита Парфенова

Піротехніки розмінували більше 10 гектарів харківської землі

За добу з 28 по 29 вересня на території Харківської області знищено 586 ворожих боєприпасів.

За добу з 28 по 29 вересня на території Харківської області знищено 586 ворожих боєприпасів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, 28 вересня піротехнічні підрозділи здійснили 65 залучень, обстежили та очистили територію загальною площею понад 10 га, вилучили та знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля  піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у Ізюмському та Чугуївському районах області.

За добу з 28 по 29 вересня на території Харківської області знищено 586 ворожих боєприпасів.

Так, піротехніки за минулий день повністю обстежили понад 3 км автомобільних доріг, близько 2 км ліній електропередач та 8 км газопроводів.

Нагадаємо, за добу з 28 по 29 вересня окупанти обстріляли Куп'янський, Харківський та Богодухівський райони Харківської області.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, мина, гсчс, деоккупация, харьков, агрессия россии
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