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29.09.2022  08:50   Рита Парфенова

За добу на Харківщині ворог обстріляв 7 населених пунктів

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли мирного населення територій прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф.


Фото з відкритих джерел

Про це в оперативному зведенні на ранок 29 вересня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що за добу з 28 по 29 вересня окупанти обстріляли Куп'янський, Харківський та Богодухівський райони

Так, в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському – Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 28 по 29 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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