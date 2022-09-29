За добу на Харківщині ворог обстріляв 7 населених пунктів

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли мирного населення територій прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф.
Про це в оперативному зведенні на ранок 29 вересня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Він зазначив, що за добу з 28 по 29 вересня окупанти обстріляли Куп'янський, Харківський та Богодухівський райони
Так, в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському – Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 28 по 29 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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