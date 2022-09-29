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29.09.2022  08:30   Рита Парфенова

Харків на ранок 29 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 28 по 29 вересня сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 вересня.

Пожежа, що спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилася у  смт. Дворічна Куп‘янського району області. Горіла приватна оселя на площі 30 кв.м. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано.

Загалом за  добу з 28 по 29 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;
  • 4 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 586 вибухонебезпечних предметів.

Протягом доби рятувальники зведеного загону у м. Балаклія проводили роботи з деблокування обладнання котельні, а також обстеження та розбору покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, проводились роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.

У м. Ізюм рятувальники зведеного загону проводили роботи з розбору завалів на газорозподільчій станції, телевежі, а також у триповерховій житловій будівлі.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 40 т води, у т.ч. 10 т питної.

Нагадаємо, протягом доби з 28 на 29 вересня окупанти обстріляли щонайменше 7 населених пунктів Харківської області.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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