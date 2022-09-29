    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові продовжують відновлювати зруйновані житлові будинки (фото)
29.09.2022  10:40   Рита Парфенова

У Харкові продовжують відновлювати зруйновані житлові будинки (фото)

Бригади будівельників усувають аварійні ситуації та розбирають завали обстріляних окупантами будинків.

Новини Харкова: на Салтівці відновлюють зруйновані житлові будинки

Про це повідомили у прес-службі міськради Харкова, передає РЕДПОСТ.

У Немишлянському  районі розбирають завали покрівлі житлового будинку по вул. Драгоманова,  що зазнав пошкоджень під час влучення ворожого снаряду.  

Новини Харкова: на Салтівці відновлюють зруйновані житлові будинки Новини Харкова: на Салтівці відновлюють зруйновані житлові будинки

Також тривають монтажні роботи  з укріплення плит перекриття у будинку  по Салтівському  шосе.

Роботи проводяться  працівниками підрядної організації  АТ  «Житлобуд-1».

Новини Харкова: на Салтівці відновлюють зруйновані житлові будинки Новини Харкова: на Салтівці відновлюють зруйновані житлові будинки

Нагадуємо, відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків проходить по вулиці Амосова у Немишлянському районі міста.

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкх, дом, восстановление, салтовка, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.09 ЖКГ Харківські комунальники запланували значні обсяги робіт на водоводах 29.09 ЖКГ У Харківській області відновлюють газопостачання 28.09 ЖКГ Працівники харківського КВПВ мають змогу добиратися на роботу службовим транспортом (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 