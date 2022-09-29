У Харкові продовжують відновлювати зруйновані житлові будинки (фото)

Бригади будівельників усувають аварійні ситуації та розбирають завали обстріляних окупантами будинків.
Про це повідомили у прес-службі міськради Харкова, передає РЕДПОСТ.
У Немишлянському районі розбирають завали покрівлі житлового будинку по вул. Драгоманова, що зазнав пошкоджень під час влучення ворожого снаряду.
Також тривають монтажні роботи з укріплення плит перекриття у будинку по Салтівському шосе.
Роботи проводяться працівниками підрядної організації АТ «Житлобуд-1».
Нагадуємо, відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків проходить по вулиці Амосова у Немишлянському районі міста.
Комментариев: 0
Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
влажность:
давление:
ветер: