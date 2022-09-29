29.09.2022 10:40 Рита Парфенова

У Харкові продовжують відновлювати зруйновані житлові будинки (фото)

Бригади будівельників усувають аварійні ситуації та розбирають завали обстріляних окупантами будинків.

Про це повідомили у прес-службі міськради Харкова, передає РЕДПОСТ.



У Немишлянському районі розбирають завали покрівлі житлового будинку по вул. Драгоманова, що зазнав пошкоджень під час влучення ворожого снаряду.





Також тривають монтажні роботи з укріплення плит перекриття у будинку по Салтівському шосе.



Роботи проводяться працівниками підрядної організації АТ «Житлобуд-1».

Нагадуємо, відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків проходить по вулиці Амосова у Немишлянському районі міста.