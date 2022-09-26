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26.09.2022  11:56   Рита Парфенова

У Харкові відновлюють пошкоджені від обстрілів багатоповерхівки (фото)

Будівельники відновлюють житлові багатоповерхівки на Салтівці

У Харкові в житлових будинках по вул. Амосова відновлюють квартири, які зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли

Про це повідомили у міськаді Харкова, передає РЕДПОСТ.

Відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків проходить по вулиці Амосова у Немишлянському районі міста. Роботи  виконує  підрядна організація  АТ  "Житлобуд-1".

У Харкові в житлових будинках по вул. Амосова відновлюють квартири, які зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли У Харкові в житлових будинках по вул. Амосова відновлюють квартири, які зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли

Будівельники продовжують відновлювати стіни, підлогу ти плити перекриття у квартирах, які зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли.

Також робітники виконують зварювальні роботи і готують конструктиви будинків для відновлення.

У Харкові в житлових будинках по вул. Амосова відновлюють квартири, які зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли У Харкові в житлових будинках по вул. Амосова відновлюють квартири, які зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли

Нагадаємо, відновлювально-будівельні роботи також проходять у житловому будинку по вул. Краснодарській Немишлянського району.

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкх, дом, восстановление, салтовка, харьков, агрессия россии
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