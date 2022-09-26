У Харкові відновлюють пошкоджені від обстрілів багатоповерхівки (фото)

Будівельники відновлюють житлові багатоповерхівки на Салтівці
Про це повідомили у міськаді Харкова, передає РЕДПОСТ.
Відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків проходить по вулиці Амосова у Немишлянському районі міста. Роботи виконує підрядна організація АТ "Житлобуд-1".
Будівельники продовжують відновлювати стіни, підлогу ти плити перекриття у квартирах, які зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли.
Також робітники виконують зварювальні роботи і готують конструктиви будинків для відновлення.
Нагадаємо, відновлювально-будівельні роботи також проходять у житловому будинку по вул. Краснодарській Немишлянського району.
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