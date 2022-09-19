У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами житлові будинки (фото)

Будівельники приводять у житловий стан зруйновані обстрілом будинки Салтівки.
Як повідомліє РЕДПОСТ з посиланям на Харківську міськраду, відновлювально-будівельні роботи проходять у житловому будинку по вул. Краснодарській Немишлянського району.
Ця житлова багатоповерхівка зазнала руйнацій внаслідок збройної агресії рф. Відновленням будинку займаються працівники підрядної організації ТОВ «Балрембуд».
Робочі спочатку демонтували аварійні конструкції. Наразі тривають зварювальні та монтажні роботи з укріплення стін.
Нагадаємо, у Харкові проходить реконструкція п'ятиповерхового будинку на вулиці Космонавтів. Окупанти здійснили обстріл житлового будинку навесні 2022 року.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
влажность:
давление:
ветер: