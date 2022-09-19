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19.09.2022  12:35   Рита Парфенова

У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами житлові будинки (фото)

Будівельники приводять у житловий стан зруйновані обстрілом будинки Салтівки.

Відновлювально-будівельні роботи у житловому будинку по вул. Краснодарській Харкова

Як повідомліє РЕДПОСТ з посиланям на Харківську міськраду, відновлювально-будівельні роботи проходять у житловому будинку по вул. Краснодарській Немишлянського району.

Ця житлова багатоповерхівка зазнала руйнацій внаслідок збройної агресії рф.  Відновленням будинку займаються працівники підрядної організації  ТОВ «Балрембуд».

Відновлювально-будівельні роботи у житловому будинку по вул. Краснодарській Харкова Відновлювально-будівельні роботи у житловому будинку по вул. Краснодарській Харкова

Робочі спочатку демонтували  аварійні конструкції. Наразі тривають зварювальні та монтажні  роботи з укріплення  стін.

Нагадаємо, у Харкові проходить реконструкція п'ятиповерхового будинку на вулиці Космонавтів. Окупанти здійснили обстріл житлового будинку навесні 2022 року.

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкх, харьков
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