19.09.2022 12:35 Рита Парфенова

У Харкові відбудовують зруйновані обстрілами житлові будинки (фото)

Будівельники приводять у житловий стан зруйновані обстрілом будинки Салтівки.

Як повідомліє РЕДПОСТ з посиланям на Харківську міськраду, відновлювально-будівельні роботи проходять у житловому будинку по вул. Краснодарській Немишлянського району.



Ця житлова багатоповерхівка зазнала руйнацій внаслідок збройної агресії рф. Відновленням будинку займаються працівники підрядної організації ТОВ «Балрембуд».





Робочі спочатку демонтували аварійні конструкції. Наразі тривають зварювальні та монтажні роботи з укріплення стін.

Нагадаємо, у Харкові проходить реконструкція п'ятиповерхового будинку на вулиці Космонавтів. Окупанти здійснили обстріл житлового будинку навесні 2022 року.